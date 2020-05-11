Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера

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11 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Михаил Мишустин , kremlin.ru

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков рассказал о состоянии Михаила Мишустина, зараженного новым коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 11 мая.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», - пояснил он.

По его словам, премьер продолжает работать в удаленном режиме и находится на постоянной связи с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

Ранее сообщалось, что участие Михаила Мишустина в совещании российского лидера 11 мая не запланировано.