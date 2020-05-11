Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по ситуации с COVID-19

В понедельник стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин, который проходит лечение в связи с заражением COVID-19, не будет участвовать в совещании c президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что глава государства проведет сегодня совещание, а также выступит с обращением к гражданам России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Михаил Мишустин не будет принимать участие в обсуждении санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мер по поддержке граждан и экономики страны.

Напомним, 30 апреля премьер-министр заявил, что у него диагностирован COVID-19.