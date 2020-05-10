Путин ответил на вопрос журналиста о российской национальной идее: «Патриотизм»

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10 мая 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин, отвечая в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на вопрос журналиста о том, в чем заключается российская национальная идея, заявил: «В патриотизме». «Я думаю, что ничего другого не может быть», — пояснил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым». Президент также сказал, что патриотизм должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны и движению России вперед.

По словам Путина, и надо «хвататься только за наше героическое прошлое». Он призвал смотреть в «не менее героическое и успешное будущее». «В этом залог успеха», — подчеркнул Путин.

Фрагмент интервью Путина в своем Instagram опубликовал журналист Павел Зарубин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter) 10 Май 2020 в 12:02 PDT

9 мая, выступая перед выпускниками военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы и с завершением учёбы, заявил, что российская армия всегда должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, и Россия при любых обстоятельствах осуществит планы по перевооружению.