Путин ответил на вопрос журналиста о российской национальной идее: «Патриотизм»

Владимир Путин, отвечая в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на вопрос журналиста о том, в чем заключается российская национальная идея, заявил: «В патриотизме». «Я думаю, что ничего другого не может быть», — пояснил глава российского государства.
Путин подчеркнул, что патриотизм не может быть «квасным, затхлым и кислым». Президент также сказал, что патриотизм должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны и движению России вперед.
По словам Путина, и надо «хвататься только за наше героическое прошлое». Он призвал смотреть в «не менее героическое и успешное будущее». «В этом залог успеха», — подчеркнул Путин.
Фрагмент интервью Путина в своем Instagram опубликовал журналист Павел Зарубин.
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9 мая, выступая перед выпускниками военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы и с завершением учёбы, заявил, что российская армия всегда должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, и Россия при любых обстоятельствах осуществит планы по перевооружению.