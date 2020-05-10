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Путин: Россия при любых обстоятельствах осуществит планы по перевооружению

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: Россия при любых обстоятельствах осуществит планы по перевооружению
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин, поздравляя 9 мая выпускников военных вузов и академий Министерства обороны с Днём Победы и с завершением учёбы, заявил, что российская армия всегда должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы.

По словам Путина, чтобы "надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь" россиян, необходимо "и дальше развивать, совершенствовать Вооружённые Силы".

Глава государства заявил, что намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами, будут реализованы при любых обстоятельствах.

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