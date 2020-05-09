Косачев прокомментировал отказ США от упоминания вклада СССР в победу над нацизмом

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9 мая 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом без упоминания вклада СССР является попыткой "подправить президента Трампа", считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В последних заявлениях Трампа и в его телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным роль СССР признавалась, причём с уважением. Отказ от упоминания СССР в заявлении Белого дома является "элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с современной Россией".

Косачев напомнил, что многие американцы и граждане Европы помнят о подвиге советских солдат.

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию. Поздравление с победой было опубликовано на странице администрации в Twitter.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил администрацию президента США в безграмотности и незнании истории.