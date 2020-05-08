Политолог: Путин и Лукашенко стали раздражать друг друга

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8 мая 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РБ Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Отношения Путина и Лукашенко очень конфликтные, существует даже психологическая несовместимость двух лидеров. Так считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Все-таки у них разные биографии, политический бэкграунд и стиль. Мне кажется, отношения у них достаточно конфликтные, что время от времени выливается в публичное пространство. Лукашенко не раз очень резко говорил о Путине, иногда даже грубо. Путин таких вещей себе пока не позволяет», – говорит политолог.

Карбалевич также затронул тему возможного объединения России и Белоруссии. По его словам, в российском экспертном сообществе есть разные мнения, но то, что «с помощью объединения Путин собирался решить проблему 2024 года, это факт».

«Лукашенко, кстати говоря, это подтвердил в публичных выступлениях. Путин, мол, это предлагал, но я отказался. Это была задача максимум, решить ее не получилось», – говорит эксперт.

По его словам, теперь Кремль реализует задачу минимум: попытаться сэкономить и отказаться от экономической помощи Беларуси, потому что в самой России есть серьезные проблемы.

«Дальше продолжать поддерживать в таких масштабах Беларусь нет никакой необходимости, учитывая, что Минск не хочет идти по пути объединения», – считает политолог.

Он также отмечает, что белорусские власти, особенно Лукашенко, не хотят реальной интеграции, потому что это ограничение власти.

«Реальная интеграция может происходить между государствами, где есть демократия. Авторитарные лидеры властью делиться не любят, я думаю, это главная проблема», – считает Карбалевич.