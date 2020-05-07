Захарова рассказала, что будет после изгнания российских журналистов из Белоруссии

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7 мая 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia/via Globallookpress.com, Мария Захарова

Корреспондент Nation News задал вопрос спикеру МИД России Марии Захаровой на тему высылки из Белоруссии журналиста Первого канала Алексея Кручинина. Его попросили уехать из республики в срок до 6 мая.

Захарова в ответ напомнила слова Андрея Кривошеева, председателя Белорусского союза журналистов. Тот сообщил, что БСЖ и Союз журналистов России в ближайшие несколько дней соберутся на встречу в режиме онлайн, во время которой обговорят ситуацию с лишением аккредитации в Минске двух работников Первого.

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала за репортаж о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.