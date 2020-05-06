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МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала за репортаж о коронавирусе

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала за репортаж о коронавирусе
кадр ТВ

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала за репортаж о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Репортаж Алексея Кручинина  вышел в эфир сегодня 6 мая утром. Журналисты снимали  в городе Столбцы под Минском и комментировали, что  Беларусь вышла на третье место во всей Европе по приросту выявленных случаев COVID-19 на душу населения,  но  даже "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия". 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверяет, что у них нет никаких сложностей с распространением вируса. Он планирует провести парад в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Лукашенко, у них в Беларуси низкий уровень смертности от заболевания коронавирусом. Он призывает больше работать, пахать, чтобы ничем  не заболеть.

Граждане Белоруссии не очень охотно делятся информацией. СМИ ранее писали о заразившихся в больнице в Витебске медиках.

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