Смоделированному термоядерному удару США по Москве дали ответ:

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью 10 тысяч мегатонн на столицу России. ВКО России ответили в соцсети крылатой фразой из фильма.

"Как будет по-английски "Товарищ прапорщик, может, бахнем?" - комментирует новость в Twitter ВКО России.

Блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале написал: "Случись Минобороны РФ смоделировать на учениях ядерный удар по США или каналу "РТ" сброс атомной бомбы на Вашингтон, визг стоял бы до небес".

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией. "В случае реальной угрозы территориальной целостности нашей страны, жизни и здоровью наших граждан, противник не успеет даже помолиться, как будет мгновенно уничтожен", - подчеркнул депутат.