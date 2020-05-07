Челябинский врач рассказала, как поправки в Конституцию помогут НКО

Аргументы Недели → Политика 13+

7 мая 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению заведующей паллиативным отделением при ГКБ № 5 г. Челябинска Киры Маляр, поправки в основной закон страны помогут некоммерческим организациям скоординировать свои усилия.

Напомним, во взаимодействия некоммерческих организаций и власти вносит 114- статья Конституции в новой редакции. Кира Малярв беседе с корреспондентом «Южноуральской панорамы» отметила, что в период пандемии многие семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Именно поэтому сейчас так важна работа НКО.

«Сейчас особенно важна деятельность НКО. Ранее получалось, что у некоммерческих организаций не было никаких значимых прав, а то, что они делают, было отдано на откуп только им, — рассказывает Кира Владимировна. — Кроме того, не было четкой координации между некоммерческими организациями, выполняющими однонаправленную или смежную работу. Качественную работу, но такую, для которой все-таки требуется объединять усилия».

Эксперт также подчеркнула, что НКО тоже нуждаются в помощи, в первую очередь, в информационной поддержке, ведь это позволит им найти единомышленников. Это значит, что координация деятельности НКО со стороны государства просто необходима.

«Данные поправки действительно необходимы и приведут к тому, что помощь со стороны НКО (и социальная, к примеру, в трудоустройстве, и медицинская) дойдет до каждого нуждающегося в ней», — сказала Кира Маляр.