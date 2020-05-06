Мадуро планирует обратиться в СБ ООН из-за попыток вторжения США

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6 мая 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Николас Мадуро, Presidency Of Venezuela/Xinhua

МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику в начале мая, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Я поручил главе МИД и представителю в Нью-Йорке подать жалобу в СБ ООН, чтобы Венесуэле обеспечили законную международную защиту», — сказал он.

3 мая стало известно, что властям Венесуэлы удалось предотвратить вооруженное вторжение из Колумбии группы наемников, которые планировали совершить государственный переворот и доставить президента страны в США. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов. Американец заявил о планировавшемся захвате аэропорта и вывозе президента Мадуро в Америку.

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