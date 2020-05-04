Мадуро: целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было мое убийство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал попытку морского вторжения, которая произошла вчера, 3 мая. Он считает, что это были "наемники и террористы". Одной из целей было его убийство.
На саммите Движения неприсоединения в формате контактной группы глава государства сообщил, что эти люди проходили тренировку на территории Колумбии при финансировании и поддержке правительств этой страны и США.
" Главная цель — убить президента Венесуэлы. Это террористическое нападение во время пандемии", — заявил Мадуро.
По данным МВД Венесуэлы, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны.
США считают дезинформацией заявления властей Венесуэлы о попытке военного вторжения в страну.