В Госдуме оценили тактические задачи Киева по «возвращению» Крыма

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
«Я думаю, что политики и чиновники на Украине прекрасно понимают бесперспективность любых усилий по так называемому возвращению Крыма … Эта тактика не вызывает симпатий ни в Крыму, ни в международном сообществе», - высказал он.
Морозов отметил, что своими действиями Киев только подтверждает свой «неконструктивный подход».
Ранее Дмитрий Кулеба назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма, а также сообщил о разработке стратегического плана.