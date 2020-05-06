В Госдуме оценили тактические задачи Киева по «возвращению» Крыма

Аргументы Недели → Политика 13+

6 мая 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Крым, pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.

«Я думаю, что политики и чиновники на Украине прекрасно понимают бесперспективность любых усилий по так называемому возвращению Крыма … Эта тактика не вызывает симпатий ни в Крыму, ни в международном сообществе», - высказал он.

Морозов отметил, что своими действиями Киев только подтверждает свой «неконструктивный подход».

Ранее Дмитрий Кулеба назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма, а также сообщил о разработке стратегического плана.