Лукашенко сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с Путиным

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5 мая 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня сообщил журналистам, что на вторник, 5 мая, у него запланирован телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что в центре внимания его беседы с коллегой из РФ, будут темы, которые представляют взаимный интерес. Глава Белоруссии выразил уверенность в том, что сегодня они с Путиным обсудят много вопросов.

Ранее Александр Лукашенко пригласил лидеров стран, которые входили в состав СССР, посетить парад Победы, который состоится в Минске 9 мая.