Песков раскрыл, как Путин относится к необходимости решать вопросы лично

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4 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, не устает ли президент России Владимир Путин от множества проблем, которые ему приходится решать лично.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент воспринимает эту необходимость как неотъемлемую часть своей работы, так как россияне доверили ему это в ходе выборов.

«Целый набор вопросов не может решаться без участия главы государства. Не устал ли Путин от этого? Ну, собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как главы государства», - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, каких действий ждать от президента Путина 9 мая.