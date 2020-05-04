Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Песков раскрыл, как Путин относится к необходимости решать вопросы лично

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Песков раскрыл, как Путин относится к необходимости решать вопросы лично
Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, не устает ли президент России Владимир Путин от множества проблем, которые ему приходится решать лично.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент воспринимает эту необходимость как неотъемлемую часть своей работы, так как россияне доверили ему это в ходе выборов.

«Целый набор вопросов не может решаться без участия главы государства. Не устал ли Путин от этого? Ну, собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как главы государства», - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, каких действий ждать от президента Путина 9 мая.

АБ

В мире

Германия поддержала строительство «Северного потока-2»

Германия поддержала строительство «Северного потока-2»

Правительство ФРГ заявило, что его отношение к строительству газопровода «Северный поток-2» не изменилось – они ожидают завершения проекта и готовы оказать поддержку. Соответствующий документ опубликован на сайте Бундестага.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью