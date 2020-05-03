Слуцкий назвал цинизмом и наглостью обвинения Украины по трагедии в Одессе

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3 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

State Duma Russia/via Globallookpress.com, Леонид Слуцкий

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что, несмотря на призывы России к объективному расследованию обстоятельств трагедии в Одессе, результатов нет до сих пор.

Обвинения в адрес РФ со стороны украинского МИД о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе - цинизм и наглость, Украина хочет снять с себя ответственность и оправдать собственное преступное бездействие, заявил журналистам Леонид Слуцкий.

Парламентарий отметил, что Петр Порошенко с «молчаливого согласия западных покровителей» затягивал расследование дела. При чем это было сделано «сознательно». «Подобными заявлениями украинская власть по-прежнему продолжает покрывать нацистов, развязавших кровавую бойню в Доме профсоюзов», - считает Слуцкий.

Власти Украины винят Россию, якобы РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Шесть лет назад в Одессе погибли 48 человек. Большинство из них скончались в подожженном Доме Профсоюзов.