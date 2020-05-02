Песков рассказал, на каком уровне обеспечивается охрана здоровья Путина

В условиях распространения коронавирусной инфекции здоровье главы государства охраняется с особой тщательностью, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», - заявил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о том, усилились ли меры безопасности после известия о болезни Мишустина.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина заявил о намерении строго соблюдать все правила самоизоляции.