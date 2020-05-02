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Песков рассказал, на каком уровне обеспечивается охрана здоровья Путина

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков рассказал, на каком уровне обеспечивается охрана здоровья Путина
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

В условиях распространения коронавирусной инфекции здоровье главы государства охраняется с особой тщательностью, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», - заявил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос о том, усилились ли меры безопасности после известия о болезни Мишустина.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина заявил о намерении строго соблюдать все правила самоизоляции.

АБ

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