Многодетная мама из Челябинска ждет «детскую» поправку в Конституцию

Аргументы Недели → Политика 13+

30 апреля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинска считает ее самой важной, ведь в ней прописано, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

В беседе с корреспондентом «Южноуральской панорамы» Марина Старунская рассказала, что благодаря поправкам в Конституцию появляется надежда на то, что демографическая ситуация в стране будет улучшаться.

«Если создать достойные условия для их всестороннего развития, оказывать поддержку семьям, демография в нашей стране будет улучшаться. Родители смогут уверенно смотреть в будущее, — считает Марина Старунская. — Очень важно, на мой взгляд, что поправки в Конституции гласят, что важно уделять внимание не только интеллектуальному и физическому развитию ребенка, но и духовному».

Также, по мнению, челябинки, сейчас можно говорить о потере нравственных ориентиров. Безусловно, не стоит забывать о патриотическом воспитании молодежи.

Марина Старунская считает, что при правильной государственной политике это понятие должно возродиться.