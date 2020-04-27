В России предложили штрафовать за лающих ночью собак

Аргументы Недели → Политика 13+

27 апреля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Минюст предложил дополнить статью Кодекса об административных правонарушениях о соблюдении тишины с 23.00 до 7.00 штрафами для тех, кто не может успокоить лающую собаку или привести в норму автомобильную сигнализацию.

«… дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия … Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности… тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», - пояснили в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили ввести «закон о тишине» на федеральном уровне и увеличить штраф для «шумных» соседей.