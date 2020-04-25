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Москва и Вашингтон сумели договориться о трактовке встречи на Эльбе

, 20:44 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Москва и Вашингтон сумели договориться о трактовке встречи на Эльбе
Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Соединенные Штаты и Россия определились с трактовкой крупного военного события. Кремль и Белый дом выпустили совместное заявление по случаю 75 годовщины встречи на Эльбе.

Это тот самый случай, когда американский и русский текст полностью идентичны. На сайтах Кремля и Белого дома одновременно появилось совместное заявление по случаю 75 годовщины встречи на Эльбе.

«Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в опубликованном тексте на сайте Президента РФ. То же самое написано в американском тексте.

Вольная трактовка исторических событий стало одной из стен, которую не получается разбить уже долгие годы. Искажение истории уже не раз становилось поводом для скандалов.

В последнее время, вообще, намечается тенденция, при которой победу во Второй мировой войне у России хотят украсть. Это совместное заявления является знаковым в международной политике.

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