Песков ответил на новые вопросы о сроках голосования по поправкам к Конституции

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22 апреля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ на данный момент не определены. Пресс-секретарь президента РФ не исключил, что всенародное голосование может быть привязано к определенной дате.

В СМИ появились сообщения о якобы возможных днях голосования по Конституции 24 июня или 8 июля. Комментируя эти версии, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что дата будет определены после анализа эпидемиологической ситуации по коронавирус. По его словам, определенные прикидки есть, но называть дату как определенную сейчас еще рано. "До начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения", - подчеркнул Песков и добавил, голосование "может быть привязано к какой-то дате, но это не обязательное условие, важен сам факт голосования".