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Голосование по Конституции не должно быть заочным, заявили в Госдуме

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Голосование по Конституции не должно быть заочным, заявили в Госдуме
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Голосование по Конституции не может проводиться в заочном формате, чтобы не было повода поставить под сомнение его итоги, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат считает, что необходимо провести все необходимые процедуры перед голосованием. При этом Крашенников подчеркивает, что этот вопрос придется отложить до окончания режима самоизоляции, чтобы граждане могли лично проголосовать.

«Нужно все-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования. Поэтому необходимо дождаться, когда эпидемия закончится и ситуация стабилизируется, и прийти на участки проголосовать», - заявил он.

АБ

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