Путин оценил страхи и «фобии прошлого» по поводу возрождения СССР

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19 апреля 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются. Об этом глава государства сообщил еще в октябре в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«… преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», - пояснил президент.

Путин отметил, что это позволяет повысить конкурентоспособность перед Западом. Кроме того, глава государства назвал главными преимуществами интеграции то, что все жители этих стран говорят на русском языке и имеют общую инфраструктуру.

«Только так я могу объяснить сопротивление некоторых наших западных коллег, которые до недавнего времени вообще не хотели даже разговаривать с [Евразийским экономическим союзом] … они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента, ну а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей», - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин подписал указ, который позволит работодателям нанимать иностранцев без разрешения на работу.