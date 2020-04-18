Путин разрешил нанимать иностранцев без разрешения на работу

Аргументы Недели → Политика 13+

18 апреля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Кремля

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволит работодателям нанимать иностранцев без разрешения на работу в связи с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«… установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно: работодатели и заказчики работ (услуг) вправе в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, привлекать и использовать в качестве работников: иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников); иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и не имеющих патентов», - говорится в тексте документа.

Кроме того, в данный период в отношении иностранцев или лиц без гражданства не будут приниматься решения о нежелательности их пребывания в России, депортации или передаче их иностранному государству, а также их не будут лишать статуса беженца, временного убежища и аннулировать визу.

Отмечается, что сроки временного пребывания и сроки, на которые они должны быть поставлены на учет или зарегистрированы по месту жительства, автоматически продлеваются до 15 июня.