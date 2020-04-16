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В Кремле заверили, что Россия скоро выскажет позицию по всемирному перемирию

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле заверили, что Россия скоро выскажет позицию по всемирному перемирию
Эммануэль Макрон. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

В ближайшие несколько дней Кремль сформулирует свою позицию в ответ на инициативу французского президента Эммануэля Макрона о всемирном прекращении огня из-за пандемии коронавируса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Макрона будет рассмотрено, ответ будет сформулирован в течение нескольких дней, передает ФБА "Экономика сегодня".

При этом Песков отметил, что обсуждение вопроса глобального перемирия в рамках телефонного разговора между российским президентом Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном в настоящее время не планируется.

Ранее Песков объяснил необходимость введения в Москве пропускного режима.

АБ

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