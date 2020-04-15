Чудны дела твои, Господи: экс-мэр Риги Ушаков решил «поработать» на политика Олега Бурова

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15 апреля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политолог Филипп Раевский, фото соцсети

Видимо, скучно жить в Брюсселе экс-мэру Риги Нилу Ушакову. И дорогие магазины с ресторанами не спасают! Впрочем, коронавирус. Закрыты питейные заведения в Европарламенте. Что остается делать? Только «включать» мозги!

Очередной опус от соратника г-на Ушакова политтехнолога (пиарщика) Юргиса Лиепниекса появился в малочисленных латвийских СМИ.

«В городе говорят, что Буров просился на встречу с администратором Рижской думы, чтобы дать советы по бюджету и по проектам, строительство которых не нужно останавливать. Получил ответ: запишись в очередь на прием посетителей вместе с другими рижанами. А очередь теперь подойдет только в конце июня», - написал в социальных сетях соратник Ушакова.

Сей опус вызвал приступ хохота у политика Олега Бурова, когда я позвонила ему насчет комментариев.

«Что я могу тут комментировать? Очередь, дума, сплетни, июнь… Пусть порезвятся. Если нет других дел. А если серьезно, то у меня достаточно открытого публичного пространства, чтобы озвучить то, что считаю нужным! Какая очередь? Карантин нынче».

А латвийский политолог Филипп Раевский прокомментировал ситуацию, как всегда с юмором: «Так замечательно, что «человек» Ушакова г-н Лиепниекс делает такую рекламу Олегу Бурову. Как говорят? Кто говорит против тебя плохо, тот тебя боится! А это значит, что политические позиции Бурова сильны. Олег Буров ничего же про Ушакова не пишет. Что мы видим? Юргис – человек Ушакова с давних времен, который делает ему не очень умный пиар. Видимо, за деньги. А вот насчет денег… Когда мэром был Нил Ушаков, то и финансы были на разного рода идеи. А теперь, видимо, финансы уже не те! Какие идеи, программы есть у Ушакова сейчас? Что он может предложить латвийцам? Да ничего! Вот и плетет интриги. На большее он сейчас, увы, не способен. Посмотрите, а король-то голый! А этот опус про очередь в думу… Хорошо Ушаков и соратники его «поработали» на имидж Бурова. Молодцы!»