Южноуральский эксперт прокомментировал социальные поправки в Конституцию

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13 апреля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению эксперта, предложенные поправки в Конституцию, позволять закрепить адресную поддержку пенсионеров и малоимущих.

По мнению Михаила Комиссарова, генерального директора фонда«Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области», члена общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, особый акцент государства в поправках на социальную роль вполне оправдан. Об этом он рассказал газете «Южноуральская панорама».

Эксперт отметил, что в 75 статье Конституции предлагается закрепить тот факт, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Очень важно и то, что индексацию будут проводить не реже одного раза в год.

Михаил Комиссаров считает не менее важными поправки, которые зафиксируют роль некоммерческих организаций в развитии институтов гражданского общества. Это также должно привести значительному снижению бедности россиян и повышению качества жизни.