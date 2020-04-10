Представитель ОНФ в Челябинской области прокомментировал поправки в Конституцию

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10 апреля 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Антон Неверов, руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни» рассказал в беседе с журналистом «Южноуральской панорамы», как поправки к Конституцию помогут бороться с коррупцией.

По мнению эксперта, поправка, запрещающая ответственным должностным лицам открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, станет точкой отсчета для серьезной борьбы с коррупцией. «Общественный контроль над чиновниками — свидетельство укрепления в стране гражданского общества, прозрачности институтов государственной власти, - цитирует Антона Неверова «Южноуральская панорама». - Подобные запреты закрепляются в Основном Законе и для федеральных судей, прокуроров, и, на мой взгляд, это справедливо. Люди, которые вершат правосудие и контролируют соблюдение законов, должны быть полностью независимы, в том числе и финансово, от зарубежных банков и закордонных госструктур».

Эксперт также отметил, что отдельно внимания заслуживает поправка, запрещающая двойное гражданство для депутатов Госдумы и чиновников высшего уровня. Если эта поправка не будет внесена в конституцию, то общественники предлагают прописать ее в законе о государственной службе.

Кроме того, Антон Неверов уверен, что необходимо закрепить на законодательном уровне роль общественных контролеров. Он напомнил, что президент, обращаясь в Федеральному собранию, подчеркнул о важности «народного присмотра» за реализацией нацпроектов.