Ядерная гонка продолжается: учения и новые разработки России и США

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10 апреля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Договор СНВ-III истекает в феврале 2021 года.В соответствии с ним количество стратегического ядерного оружия ограничивается до 1550 боеголовок. По соглашению России и США договор может быть продлен на пять лет. Администрация Трампа не согласна с тем, что российское ядерное оружие малой мощности не подпадает под договор, и что он не распространяется на Китай, наращивающий военный потенциал. По ее мнению, необходимо новое трехстороннее соглашение.

Заместитель министра обороны США Джон Руд, комментируя 4 февраля развертывание США баллистических ракет малой мощности на атомных подводных лодках (БРПЛ), в Атлантическом и Тихом океанах, заявил, что это было сделано с целью «усиления сдерживания». Говоря о проведении Россией учений, в ходе которых отрабатывается применение маломощного ядерного оружия, он подчеркнул, что США намерено показать отсутствие возможности появления «военного преимущества» при ограниченном использовании ядерного оружия.

Федерация американских ученых, отметила, что обычные БРПЛ оснащаются боеголовками 90 и 455 килотонн, а мощность новых боеголовок будет составлять всего пять килотонн. Но, если их использовать для нападения на городские районы, это приведет к гибели десятков тысяч людей.

Вооруженные силы США имеют почти 800 единиц ядерного оружия малой мощности для авиации, и, по мнению некоторых экспертов Пентагона, новое ядерное оружие уже не нужно.

«Если вы используете ядерное оружие малой мощности, вы захотите использовать и более крупное», - заявил бывший госсекретарь Джордж Шульц еще в январе 2018 года.

Он отметил, что «ограниченная ядерная война» с использованием ядерных ракет малой мощности все равно может перерасти в крупномасштабную ядерную войну. Многие эксперты отмечают, что с точки зрения стороны, подвергшейся нападению, непонятно, какой тип БРПЛ, малой или большой мощности, летит в ее сторону, поэтому для контрудара, скорее всего, выбор будет сделан в пользу оружия большой мощности.

Тем не менее, Россия продолжает наращивать ядерный потенциал. Основное внимание сосредоточено на гиперзвуковом оружии, имеющем скорость, в пять раз превышающую скорость звука (пять Махов). Уже принятая на вооружение КР «Авангард» не только имеет скорость более 20 Махов, но и способна, изменять траекторию полета, в отличие от баллистических ракет, которые имеют строго фиксированную траекторию. Поэтому эти ракеты смогут преодолевать развернутую США систему противоракетной обороны (ПРО).

Кроме того, Россия проводит разработки ядерной торпеды «Посейдон», которая будет запускаться из беспилотного подводного аппарата. Ожидается, что скорость торпеды составит около 180 километров в час на глубине тысячи метров, поэтому обнаружить ее будет крайне затруднительно. Мегатонную торпеду можно запустить у побережья США и это вызовет сильное цунами. Многие эксперты считают, что такие торпеды могут быть развернуты уже после 2027 года.

Известно, что и Россия, и США в настоящее время имеют более шести тысяч единиц ядерного оружия. Их доля оставляет более 90% мирового ядерного вооружения.