Политолог назвал главные задачи всего мира после пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Политика 13+

9 апреля 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий объяснил, какие проблемы встанут перед всеми странами после окончания пандемии коронавируса. По его словам, все надеются, что к июню-июлю ситуация в мире начнет налаживаться.

«Конечно, все мы надеемся, что в июне-июле мир станет потихоньку оправляться от пандемии коронавируса. И тогда двумя главными вопросами станут экономика и посткоронавирусное мироустройство. Договориться по второй теме ведущим державам мира быстро не удастся», - высказал эксперт RT.

Дробницкий добавил, что придется восстанавливать промышленность и торговые сети, особенно в этом вопросе надо постараться президенту США Дональду Трампу. Политолог отметил, что именно от этого зависит переизберут его или нет.

Ранее на Украине заявили, что отношения между странами существенно изменятся после пандемии коронавируса в мире.