Как кремлёвские чиновники манипулируют поручениями президента

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8 апреля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

В канун Дня космонавтики, 12 апреля, «Роскосмос» получил от президента подарок – он назначил в его Наблюдательный совет Дм. Медведева. Это новая загадка, новые недоумения… Но, может, Медведев откроет нам тайну того, зачем бывший руководитель администрации президента С. Иванов спрятал от всех положительные заключения независимых экспертиз по оценке важности для страны плавучего космодрома «Морской старт»? Быть может, он докопается – почему последние 30 лет деньги за пуски российской ракеты-носителя «Протон» получают и распоряжаются не наши производители, а офшорная фирма с американскими сотрудниками? Наконец, зачем начальник «Роскосмоса» Рогозин присваивает себе идеи создания уникальных космических ракет, когда они уже были спроектированы несколько лет назад, а их создатели подверглись уголовным преследованиям?



«Морской старт» – это готовый космодром, который забрасывал на орбиты готовые ракеты, как пирожки. А всей публике, которая собралась тогда при «Роскосмосе», было нужно пилить госбюджет. По словам генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Сергея Королёва с 2007 по 2014 год, члена Российской академии наук Виталия Лопоты, оговор был оформлен в виде протокола рабочей группы «Роскосмоса», это более 100 страниц лжи, подписанных руководителем межведомтсвенной комиссии Роскосмоса О. Фроловым. С сопроводительным письмом В. Поповкина его направили в правоохранительные органы с просьбой привлечь Виталия Лопоту к уголовной ответственности.



"В феврале 2013 года я обратился к В. Путину с просьбой организовать объективную проверку РКК «Энергия» с проектом «Морской старт» и лично передал ему письмо. В результате начиная с апреля 2013 года были организованы объективные

проверки РКК «Энергия» Счётной палатой РФ, независимым аудитом, экспертизой правительства РФ с выпущенной директивой и пр. Поручение В. Путина исполняла Э. Набиуллина, в то время его помощник. Представленные документы проработаны Экспертным управлением АП РФ, и перед уходом в Центробанк она написала доклад с положительным заключением поддержки РКК «Энергия» и проекта «Морской старт». Оставалось получить заключение от «Роскосмоса». Но Рогозин с Поповкиным их так и не прислали в администрацию президента. Набиуллина написала жёстко-требовательное письмо Рогозину, чтобы документы рабочей группы были срочно представлены. Но, так и не получив их, была вынуждена в положительном заключении президенту Путину о поддержке РКК «Энергия» сделать приписку: окончательное решение необходимо принять после анализа документов рабочей группы", - рассказывает Виталий Лопота.



Далее Э. Набиуллину сменил А.Р. Белоусов, опытный профессионал-экономист, ныне вице-премьер правительства России. Он также подготовил с Экспертным управлением объективное положительное заключение и доклад президенту РФ. Однако тогдашний руководитель администрации президента РФ С.Б. Иванов запретил представлять его адресату. Подготовленные документы сданы в архив.



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