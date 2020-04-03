Мишустин напомнил жалующимся на нехватку мест в больницах регионам, что на прошлой неделе им выделили деньги

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3 апреля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин напомнил губернаторам российских регионов, что они несут персональную ответственность за то, чтобы больницы были обеспечены достаточным количеством мест для госпитализации заболевших коронавирусом.

Премьер отметил, что на прошлой неделе федеральные власти выделили более 33 миллиардов рублей на то, чтобы регионы смогли подготовить дополнительные места для заболевших. По словам Мишустина, в Минфине проконтролировали, чтобы средства дошли до каждого субъекта федерации. При этом сейчас некоторые губернаторы начинают жаловаться на то, что медучреждения оказались не подготовлены к приему больных.

«Такое отношение недопустимо, это зона вашей персональной ответственности. И здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. Эту работу нужно довести до конца», - заявил глава российского правительства.