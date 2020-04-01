Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Костенникова

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1 апреля 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Костенников. Фото: council.gov.ru

Заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников покинул свой пост по собственному желанию. Эту должность он занимал с июля 2013 года.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Освободить Костенникова Дмитрия Вячеславовича от занимаемой должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по его просьбе», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Костенников – действительный государственный советник юстиции РФ 1 класса, заслуженный юрист РФ, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», другими ведомственными наградами. Ранее, с 2008 по 2012 годы, Дмитрий Костенников занимал должность статс-секретаря – заместителя министра юстиции РФ.