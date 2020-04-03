В Кремле объяснили, кто может объявлять режим ЧП

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3 апреля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, у кого достаточно полномочий, чтобы объявить в России режим ЧП.

Песков отметил, что ввести ЧП может координационная комиссия, которую возглавит премьер-министр страны Михаил Мишустин. При этом пресс-секретарь президента не стал комментировать просьбы о введении режима чрезвычайного положения.

«Дело в том, что есть координационная комиссия, которая уполномочена принимать те решения, которые они считают целесообразными, что эта комиссия и делает во главе с председателем правительства Мишустиным», - сказал Песков.