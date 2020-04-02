Вассерман пообещал США «полный кошмар» из-за коронавируса

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2 апреля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Публицист Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты ждет «полный кошмар» из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своем материале для телеканала РЕН ТВ.

«Система здравоохранения США многим казалась хрустальным замком с чудо-врачами и супертехникой. Пара недель эпидемии превратила ее в кучу битого стекла», - отметил публицист.

Вассерман напомнил, что после объявления пандемии в США запрещали надевать маски врачам, чтобы не отпугивать пациентов. По его словам, это вызвало заражение и среди медиков, а это самое ужасное.

«Впрочем, это не значит, что мы прекратим помогать страждущим. Не таков русский человек, чтобы не помогать», - пояснил он, отметив, что после того, как самолёт приземлился в стране, Россию обвинили во вмешательстве во внутренние дела.

Ранее политолог Александр Асафов объяснил, почему другие страны негативно относятся к помощи России Соединенным Штатам и Италии.