Столтенберг заявил о расширении сотрудничества с Украиной и Грузией

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2 апреля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Zhang Cheng/Keystone Press Agency

У НАТО есть намерение углубить сотрудничество с Грузией и Украиной. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил об этом на пресс-конференции в Брюсселе после встречи глав МИД стран НАТО.

Как добавил генсек НАТО, речь идет также о регионе Черного моря.

Напомним, Украина и Грузия ранее неоднократно заявляли о желании вступить в военный блок. Для этого страны должны провести ряд реформ.

Как мы писали ранее, в случае нападения на Российскую Федерацию силы Североатлантического альянса в Черном море ждет уничтожение. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Яков Кедми, бывший израильский разведчик.