В Кремле оценили решение Абэ о возможной отмене визита в Москву на 9 мая

В Кремле в четверг, 2 апреля, прокомментировали решение японского премьер-министра Синдзо Абэ о возможной отмене ранее запланированного визита в Москву на парад Победы 9 мая текущего года.

Ранее стало известно, что японский премьер рассматривает возможность отложить свою поездку в Россию в связи с коронавирусом.