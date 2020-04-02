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В Кремле оценили решение Абэ о возможной отмене визита в Москву на 9 мая

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле оценили решение Абэ о возможной отмене визита в Москву на 9 мая
Кремль, pixabay.com
В Кремле в четверг, 2 апреля, прокомментировали решение японского премьер-министра Синдзо Абэ о возможной отмене ранее запланированного визита в Москву на парад Победы 9 мая текущего года.
 
Ранее стало известно, что японский премьер рассматривает возможность отложить свою поездку в Россию в связи с коронавирусом.
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня днем подчеркнул, что Москва с пониманием относится к подобным решениям. Он также уточнил, что не знает, были ли к настоящему моменту на этот счет "ноты по дипломатическим каналам".
ЕТ

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