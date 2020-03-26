Пушков иронично отреагировал на слова о «бесполезной» российской помощи Италии

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26 марта 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение итальянского издания о «бесполезной» помощи России. По его словам, подобный материл был «инспирирован» противниками РФ.

«Все руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву. И только «La Stampa» - против», - высказал сенатор в Twitter.

При этом Пушков уверен, что данная статья не сможет повлиять на общественное мнение в негативном ключе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что все источники, процитированные в материале, остались анонимными, и не видит смысла их комментировать.

Однако в итальянской газете сказано, что «российская помощь в Италии на 80% бесполезна» и страна за ее счет хочет «реализовать свои политические амбиции».