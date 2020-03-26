Главы парламентов России и Ирана обсудили совместную борьбу с коронавирусом

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26 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В телефонном разговоре стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием отношений между Россией и Ираном, в рамках сложившейся в мире ситуации из-за распространения нового коронавируса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Ирана Али Лариджани поддержали инициативу ряда стран о необходимости снятия санкций и отказа от санкционной политики, учитывая их антигуманный характер, тем более в ситуации с массовым распространением коронавируса в мире.

В ходе разговора также обсуждалась возможность организации совместной работы врачей и ученых России и Ирана по противодействию распространению вируса.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса.