Южноуральские предприниматели ждут поправок в Конституцию

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24 марта 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Председатель Челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев считает, что поправки в Конституцию будут способствовать стабильности и сбалансированности власти.

В беседе с корреспондентом издания «Южноуральская панорама» Артем Артемьев пояснил, что речь идет о поправках в 83-ю и 103-ю статьи действующей Конституции. Эксперт отметил важность усиления позиций Госсовета, а также то, что назначение всех руководителей силовых ведомств будет проходить после консультаций в Совфеде.

«Мы понимаем, что чем система сложнее, тем проще она на выходе для пользователя. Например, отечественные автомобили были устроены достаточно просто, но ими сложно было управлять. А зарубежные, напротив, устроены сложно, но управлять ими легко. Здесь, если мы говорим об эффектах для граждан России, эта сложная система взаимного контроля должна быть выгодна россиянам», - отметил эксперт.

Напомним, в России планируют провести общероссийское голосование о поправках в Конституцию. Поправки в основной закон страны коснутся более 40 законодательных актов.