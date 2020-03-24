Железняк посоветовал Госдепу США принимать лекарство от русофобии

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24 марта 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдепартаменту США нужно лекарство от русофобии, которая на фоне необходимости объединения усилий противпандемии коронавируса выглядит особенно цинично. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Так депутат отреагировал на заявление Госдепа, в котором Россию обвиняли в гибели турецких военных. Железняк назвал обвинения абсолютно беспочвенными.

«Более того, именно те, кто пытается столкнуть лбами Москву и Анкару в Сирии, виновны в заигрываниях с террористами, в числе которых почему-то оказываются турецкие военнослужащие», – заявил парламентарий.

Он также отметил, что для стремящихся сохранять свое влияние в Ближневосточном регионе США стабилизация обстановки вовсе не на руку, поэтому Штаты «по старому сценарию вместо того, чтобы применить свои усилия для урегулирования конфликта, только подбрасывают в него огонь».

«В Вашингтоне крайне раздражены высоким уровнем договороспособности Москвы и Анкары, которые сумели на фоне взрывоопасной ситуации найти компромисс и снизить напряженность в зоне Идлиба», – считает Железняк.

Он считает очевидным, что «мы будем наблюдать в Сирии новые попытки подстрекательств со стороны США, которые демонстрируют нежелание поддерживать процесс мирного урегулирования и продолжают играть на противоречиях участников конфликта».

Ранее сообщалось, что вывод турецких войск из Идлиба оказался фейком.