Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

В документе подчеркивается, что Жаров Александр Александрович освобождается от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по собственной просьбе.

Отметим, что Жаров с 2008 по 2012 год занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций России, а 3 мая 2012 года стал главой Роскомнадзора