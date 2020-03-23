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Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора
Александр Жаров, Kremlin Pool/Global Look Press
Российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 23 марта, освободил от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Соответствующее решение уже опубликовано на сайте кабмина.
 
В документе подчеркивается, что Жаров Александр Александрович освобождается от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по собственной просьбе.
 
Отметим, что Жаров с 2008 по 2012 год занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций России, а 3 мая 2012 года стал главой Роскомнадзора.
ЕТ
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