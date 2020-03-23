Политолог назвал критику немецкого журналиста в адрес поздравления Лаврова «безумием»

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23 марта 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: Сергей Лавров , kremlin.ru

Политолог Юрий Светов прокомментировал критику журналиста немецкого таблоида Bild Джулиана Репке в адрес поздравления германского телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с юбилеем. Эксперт объяснил, что стоит за таким поступком.

«Это определенная степень безумия: нужно даже обычные человеческие чувства обязательно взвесить - можно ли их проявлять по отношению к России и ее представителям. Но здесь министр иностранных дел Лавров, который всегда четко и жестко отстаивает интересы России, человек, который является одним из самых популярных министров иностранных дел в мире, вызывает раздражение именно тем, что он – один из тех, кто определяет вектор развития отношений России с окружающим миром», - высказал политолог радио Sputnik.

Светов отметил, что у тех, кто негативно относится к РФ, вызывает раздражение сам факт поздравления человека, который является их политическим оппонентом.

«Может быть, они захотели лишний раз напомнить о себе как о противниках России?» - заключил он.

Ранее Репке назвал действия коллег «немыслимым скандалом» во время эпидемии коронавируса и даже затронул тему «культа личности».