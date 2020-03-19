Жизнь на Земле в руках пролетариев

Аргументы Недели → Политика 13+

19 марта 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели», Павел Саввин ]

фото: соцсети

Россия может быть благодарна президенту В. В. Путину за возрождение её международного авторитета, но люди никак не могут понять, почему на протяжении десятилетий его правления не развивается экономика богатейшей всеми ресурсами страны?

Другие президенты - М. С. Горбачёв, Б. Н. Ельцин проявили себя вообще как мальчиши несмышлёныши в детской песочнице, стали её разрушать. Песочница оказалась золотой, и началось растаскивание золотого песка по заграничным сусекам: на острова, виллы, яхты, унитазы и пр. Этот песок продолжает утекать и при высокорейтинговом президенте В. В. Путине.

Нет предела умопомрачению государственных деятелей, которые и в зрелом возрасте играют в песочнице, пользуясь добротой терпеливого народа, готового снять с себя и отдать последнюю рубаху. Доброта эта поистине безгранична.

Почему терпеливо сносится международный терроризм США, ведущих под лозунгом демократизации глобальную войну на планете всеми видами оружия, в том числе и запрещённым биологическим? Их печатный станок беспрерывно заполняет мир долларами – этим троянским конём во всех странах.

Давно пора по наставлениям Библейского Второзакония прекратить брать доллары взаймы, выйти из-под власти золотого тельца.

Пора пересмотреть адекватность существующих международных организаций – ООН, МВФ, ВТО и других, послушных доллару.

По суммарному объёму производства страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обогнали США и их сателлитов и могут поставить на место зарвавшихся организаторов террора.

Международным финансовым капиталом, поражающим общество страстью обогащения, создаются условия, невыносимые для существования людей, неразрешимые проблемы, ведущие человечество к глобальной катастрофе, о чём неоднократно предупреждает мировая наука.

Кратко остановимся на этих проблемах (они известны).

- Начало всему положило разделение людей на богатых и бедных, ведутся постоянные войны за передел собственности, владение миром, мировой рынок. История не знает ни одного дня без войн.

Особенно преуспела в этом западная библейская цивилизация. На её совести только за какие-то 100 с небольшим лет 2 мировые войны, фашизм, осуждённый народами, но воскрешаемый теперь на Украине, фетиш демократизации, кровавая Арабская весна, Югославская бойня, исламский терроризм, тысячи военных баз по всей Земле. Запущен очередной вирус, сколько их уже было – и птичий, и коровий, и свиной, теперь человечий.

- Возникает потребительская война людей и вещей, вещное рабство, появляется зависимость от приобретаемых вещей, люди опускаются до уровня вещей, теряют признаки разумных существ.

- Главным стимулом, двигателем производства стала не естественная потребность людей в потребляемых предметах среды обитания(жилище, пища,одежда, и пр.), а избыточное давление производителей в борьбе за прибыль и паразитирующего, ничего не производящего, но богатеющего на системе, рынка.

- Возникла мировая финансовая система, деньги из простого обменного товара превратились в средство закабаления стран и народов кучкой финансовых магнатов по наставлениям Библейского Второзакония, в котором одному народу предписано ростовщическое управление другими народами. Эта система является основой западной, библейской цивилизации.

- В результате неограниченной власти денег возникает финансовый коллапс – это такое состояние мировой экономики, когда владельцы денег могут получать больше производимого продукта всё меньшим количеством участников трудового процесса, оставляя без работы и средств существования всё больше работоспособного населения.

- Нарушается главное условие управляемости, гармонии в природном мире – отсутствие в нём накопления, откладывания чего-либо про запас. Природная биосистема организована по принципу полного баланса ресурсов, абсолютной безотходности. Производственной деятельностью человека этот принцип нарушается. При производстве одной тонны полезного продукта у человека получается 99 тонн отходов, которые изымаются из естественного природного оборота и, накапливаясь, действуют как злокачественные новообразования, метастазы, и это так же, как откладывание впрок, может погубить жизнь на планете.

- Увлечение обогащением отдаляет людей от их духовной сущности. Практически в этом обществе искажены все общечеловеческие ценности. Люди далеки от осознания места и предназначения человека в Мироздании. Мировосприятие ограничено конкурентной борьбой в обществе и со всем окружающим миром.

- Наука отвлечена на обслуживание обогащения, производство вооружений и стала более разрушительной, чем созидательной силой в обществе.

Вот такие и другие беды несут человечеству международный капитал, западная цивилизация, планирующие для своего процветания оставить на планете население всего один миллиард человек – золотой миллиард.

Странам БРИКС пора создавать свой международный трибунал, всем миром осудить эти преступления против человечества.

Если люди не смогут избавиться от «ценностей» финансового капитала, катастрофы не избежать.

Жизнь показывает, что правящие элиты стран повержены долларом и не способны на согласованные действия.

Предотвратить глобальную катастрофу могут только объединённые, свободные от пут обогащения, пролетарии и средний класс, являющиеся основным производителем и потребителем всей продукции и главной политической базой в обществе.

Международное пролетарское сотрудничество оказалось нежизненным, первый блин получился комом. Но это временное отступление, всего лишь миг в многотысячелетней истории человечества. Впереди вечность.

Начатое Россией создание нового социального государства правды и справедливости по логике истории будет продолжено уже с учётом допущенных ошибок. И теперь нужна победа любой ценой -- ведь речь идёт о сохранении рода человеческого.