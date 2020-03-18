Союз женщин Челябинской области озвучил актуальные поправки в Конституцию

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18 марта 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

По мнению Натальи Басковой, председателя Союза женщин Челябинской области, директора благотворительного фонда «Родная», предложенные поправки в Конституцию могут сыграть большую роль в социальной сфере, молодежной политике.

Наталья Баскова отметила, что поправки в основной закон страны должны быть минимальными, а значит, содержание всех поправок должно быть отшлифовано. По мнению эксперта, самыми важными поправками можно назвать те изменения, которые коснутся социальной сферы, речь идет о гарантии минимального размера оплаты труда. Как сообщали «Аргументы недели», такого же мнения придерживается и председатель Федерации профсоюзов Челябинской области.

Также эксперт прокомментировала сайту «ЧелябинскСегодня» и поправки, касающиеся семейных ценностей, молодежной политики, усиление позиций по детству.

«Последняя поправка — очень важная, я тоже в свое время участвовала во внесении предложений по ней, - рассказывает Наталья Баскова. - Мне кажется, что акцент на детстве нужно делать обязательно, потому что, это - будущее государства. Предлагаются разные варианты формулировки, по моему мнению, лучший – «забота о детях является важнейшим приоритетом государственной политики».