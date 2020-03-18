Президент подписал указ о голосовании по Конституции

Аргументы Недели → Политика

18 марта 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Общероссийское голосование пройдет 22 апреля. Россиянам будет предложено ответить на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Напомним, этот день будет не рабочим. Как сообщает сайт «Полит74», областная избирательная комиссия будет информировать граждан о голосовании с 19 марта. О том, какие поправки будут внесены в Конституцию, южноуральцам расскажут волонтеры. Всего в Челябинской области откроется около 30 информационных точек.

Отметим, что президент уточнил, что голосование будет проходить только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация.

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