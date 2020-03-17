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Песков раскрыл секретный метод переговоров между странами

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Песков раскрыл секретный метод переговоров между странами
Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал о секретной линии связи, которую используют мировые лидеры для общения между собой. По его словам, сейчас обсуждается вопрос о проведении саммита G20 в режиме онлайн по теме коронавируса.

«Между некоторыми странами установлены так называемые красные линии связи - то есть это линии криптосвязи, которые защищены от внешнего проникновения», - цитирует слова официального представителя Кремля RT.

Песков отметил, что данный способ позволяет странам вести «более-менее» секретные переговоры. Пресс-секретарь добавил, что обсуждать «чувствительные вопросы» по открытым каналам связи в современном мире затруднительно.

Ранее Песков отреагировал на слухи о введении ЧС  в России, а в правительстве РФ были в недоумении от реакции президента Белоруссии Александра Лукашенко на закрытие границы. 

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