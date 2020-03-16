Путин признался, что на самом деле думает об антироссийских санкциях

Аргументы Недели → Политика 13+

16 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, как на самом деле относится к антироссийским санкциям. «Да плевать на них, на эти санкции», - заявил глава государства.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли», - объяснил Путин.

Он подчеркнул, что санкции Америки и Евросоюза больше помогли государству, чем навредили. По словам президента, внешние меры оказались полезны для России тем, что позволили диверсифицировать экономику страны.