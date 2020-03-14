Депутаты от КПРФ в 16 регионах России нарушили партийную дисциплину

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14 марта 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: официальный сайт КПРФ

Депутаты от КПРФ в ряде российских регионов нарушили установку ЦК и проголосовали за закон о поправке в Конституцию.

И хотя официальная позиция партии заключалась в том, чтобы воздержаться от голосования, многие коммунисты поддержали изменения или проголосовали «против».

Эксперты считают, что голосование за поправки в Конституцию в регионах показали, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов теряет контроль над своими депутатами в территориях. Даже в Иркутской области, считавшейся «красной», три депутата от КПРФ проголосовали в поддержку закона.

Ранее сообщалось, что Зюганов нашел виновных в падении российского рубля.