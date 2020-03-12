Депутаты кубанского парламента одобрили поправку к Конституции РФ

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12 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел внеочередную 34-ю сессию Законодательного Собрания Краснодарского края. В её работе приняли участие прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, председатель Общественной палаты региона Любовь Попова.

В повестке дня был единственный вопрос – рассмотрение Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Предваряя обсуждение, Юрий Бурлачко отметил, что вчера Государственная Дума приняла в третьем чтении этот законопроект. Он был одобрен Советом Федерации и теперь поступает в субъекты, которые должны выразить свою позицию.

— Мы долго и основательно на разных площадках обсуждали пакет предложенных Президентом изменений. Теперь настал момент высказать свое мнение, – сказал спикер ЗСК.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань доложил, что замечаний к рассматриваемому Закону Российской Федерации от депутатов, постоянных комитетов Законодательного Собрания, депутатских фракций в профильный комитет не поступило, в связи с чем комитет предлагает его одобрить.

В ходе обсуждения с одобрением поправок в Основной закон выступила Любовь Попова, которая напомнила, что в Общественную палату региона поступило порядка 50 предложений по изменениям в Конституцию страны. Они были рассмотрены в числе других рабочей группой, созданной Президентом.

Также мнение своих партий выразили представители депутатских фракций в ЗСК. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Николай Гриценко и руководитель фракции ЛДПР Иван Тутушкин высказали полное одобрение вносимым в Конституцию поправкам. Руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко отметил, что коммунисты воздержатся при голосовании.

По результатам обсуждения депутаты ЗСК большинством голосов приняли решение об одобрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции России.

По словам Юрия Бурлачко, сегодня был подведен итог более чем полуторамесячной работы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

— Обсуждаемые нами поправки важны не только для страны в целом, но и для отдельных её жителей. Они повысят эффективность деятельности органов местного самоуправления, укрепят их финансовую базу, создадут условия для проведения органами местного самоуправления результативной работы по социально-экономическому развитию территорий», – считает спикер ЗСК.

По мнению Юрия Бурлачко, измененный Основной Закон обеспечит дальнейшее устойчивое развитие России как правового, социального государства, укрепит роль гражданского общества, политических партий, регионов в выработке важнейших решений, направленных на развитие государства.

Председатель кубанского парламента подчеркнул, что окончательное решение за гражданами России, которое они смогут принять на общероссийском голосовании 22 апреля.